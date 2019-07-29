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Расстрел в Харькове: всплыли неожиданные факты о погибшем предпринимателе
Бизнесмен, которого застрелили в Харькове в ночь на понедельник, 29 июля, может быть причастным к заказному убийству в России.
Как сообщает «Политека», российские массмедиа утверждают, что Дмитрий Петрович Шкандыба (так зовут погибшего в Харькове бизнесмена) — житель Белгорода (Российская Федерация), находившийся в федеральном розыске за заказное убийство, совершенное в марте 2018 года.
Издание сообщает, что тогда в Старом Осколе Белгородской области был застрелен бизнесмен Константин Васильев — он умер от потери крове в своем авто. Также сообщается, что Васильев работал в ФСБ и дослужился до звания подполковника. Чекист служил в Голицынском пограничном институте ФСБ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе задержан подозреваемый в организации разбойного нападения и убийства экс-мэра Тирасполя (столицы непризнанного Приднестровья) Андрея Безбабченко. Тело погибшего со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!