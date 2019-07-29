Происшествия

Треснуло стекло: с новым пешеходным мостом в Киеве возникла очередная проблема (фото)

В понедельник, 29 июля, в Киеве на мостовом пешеходно-велосипедном переходе между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» трещинами покрылось одно из боковых стекол.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Instagram, это стекло служит защитой и страховкой против падений под перилами.

Трещины в стекле прохожие сняли в полдень 29 июля. Стекло треснуло по всей площади на одной секции. Теперь его необходимо полностью заменить.

Мост в связи с этим закрывать не будут.

В данный момент коммунальщики уже поставили ограждения перед поврежденным участком.

Как сообщали «ФАКТЫ», новый пешеходно-велосипедный мост между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в Киеве открыли 25 мая ко Дню города. Спустя сутки на мосту пришлось менять стекло из-за того, что вандалы испытывали объект на прочность.

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