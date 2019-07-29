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В Одессе в суде нашли раненого нацгвардейца: что произошло
В Одессе в одном из помещений Киевского районного суда обнаружили бойца Нацгвардии с огнестрельным ранением головы. Ранее в Одессе ударили ножом курсанта за отказ дать примерить форменную фуражку.
Как сообщают в Южном оперативно-тактическом командовании Нацгвардии Украины, на место ЧП вызвали «скорую», медики борются за жизнь военнослужащего.
Выяснилось, что личный состав, находившийся в караульном помещении суда, услышал выстрел. В результате поисков и был найден раненый. По данному факту начали служебное расследование.
Никаких подробностей ЧП не сообщается. Также не известно, была ли это попытка суицида или же на военнослужащего напали.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области пропал военнослужащий Андрей Марчук. 20 июля боец увольнительную и поехал в Днепр. После этого он не вернулся в часть и на связь не выходил.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..