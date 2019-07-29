Общество и люди

В Киеве работники супермаркета отказались обслуживать покупателя на украинском языке. Ранее в Авдеевке Донецкой области родители протестовали против перехода их школы на украинский язык.

Инцидент произошел в сети «Варус» в магазине «Детский мир» на Дарнице. Покупатель Алексей Сенин попросил кассира обслужить его на государственном языке, апеллируя тем, что супермаркет — это публичное место. А в соответствие со вступившим в силу законом, в публичном пространстве должен использоваться государственный язык. Кассир продолжала общаться на русском и сказала, что обязательно говорить на украинском она будет через три года, когда это нужно будет по закону.

Администратор, которая пришла по требованию покупателя, просила ее и кассира не снимать, считая что мужчина нарушает права человека.

В защиту работников супермаркета вступился охранник и еще один покупатель, объясняя что продавцы и кассиры не госслужащие, которые обязаны общаться исключительно на украинском языке.

Покупатель решил все-таки добиться того, чтобы его обслужили на государственном языке и требовал настойчиво книгу жалоб.

В результате чек выбила ему администратор. Она же дала и книгу жалоб. Охранник вызвал полицию.

На этом видео, снятое Сениным, заканчивается. Неизвестно, прибыли ли правоохранители на вызов или нет.

В сети под роликом комментарии были неоднозначные. Некоторые фолловеры поддержали Сенина, были и такие, кто считал, что так агрессивно себя вести не стоит.

Напомним, 16 июля в Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного». Украинский становится единственным государственным языком в Украине и обязательным для использования в публичной сфере на всей территории государства. В то же время действие закона не распространяется на сферу частного общения и сферу религиозных обрядов.

Вместе с тем норма о штрафах за публичное унижение украинского языка или создание ограничений для его использование вступит в силу только через три года после вступления закона в силу. Максимальная сумма штрафа составит 11 900 гривен.

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