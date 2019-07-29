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25-й член экипажа: Украина вернула захваченную Россией собаку пленных украинских моряков
В Херсонскую область из оккупированного Крыма привезли собаку пленных украинских моряков — членов экипажа буксира «Яны Капу», захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года вместе с моряками катеров «Никополь» и «Бердянск».
«О собаке практически сразу после встречи с нашими адвокатами сообщили моряки — члены экипажа буксира „Яны-Капу“, попросили ее найти и постараться вернуть домой. Несколько месяцев ушло на ее поиски и достижение договоренностей с ФСБ и керченскими пограничниками, которые оставили ее у себя. Было совсем непросто. Но просьбу моряков удалось выполнить», — пишет в социальных сетях адвокат Николай Полозов, который благодарит за помощь защитников украинских пленных моряков и Александру Ефименко, которая в красках описала возвращение Джесси.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство об освобождении захваченных в ноябре 2018 года 24 украинских моряков под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!