Застреленный в Харькове "бизнесмен" оказался соратником убитого экс-главаря боевиков Жилина

Происшествия

Мужчина, которого застрелили в Харькове в ночь на понедельник, 29 июля, оказался Дмитрием Шкандыбой, бывшим соратником харьковского сепаратиста Евгения Жилина, убитого в России в сентябре 2016 года.

Как сообщает NewsRoom, в 2010 году Шкандыба был осужден по статье 189 УК Украины («вымогательство»), а в течение 2017−2018 годов пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По информации издания «ОРД», Шкандыба также проходил по делу о бандитизме как сообщник лидера сепаратистской организации «Оплот» Евгения Жилина.

В сентябре прошлого года Шкандыбу бъявили в федеральный розыск в России по подозрению в убийстве экс-сотрудника ФСБ и бизнесмена Константина Васильева (шестью месяцами ранее мужчину расстреляли через стекло его автомобиля Mercedes). Тогда российские СМИ сообщили, что Шкандыба бежал из России и «залег на дно» в Украине.



Напомним, преступление в Харькове произошло 29 июля около 00:26. Злоумышленник подкараулил 41-летнего мужчину возле гаражей и выпустил в него несколько пуль из огнестрельного оружия. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту убийства на улице Молочной в Харькове открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины. Как рассказали силовики, киллер был одет во все черное, рост убийцы — около 170 см. Правоохранители просят всех, кто стал свидетелем преступления, обратиться в полицию любым удобным способом.

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