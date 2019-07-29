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Дно: фото Путина в батискафе взорвало сеть
Президента России Владимира Путина, который во время протестов в Москве опустился на дно Финского залива в батискафе, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку «Семга», запечатлели на фото.
Снимок в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«На дне» Хост Масло Финский залив", — так он подписал фото.
Пользователи соцсети едко отреагировали как на фото, так и само событие.
«Не, лучше так — «Хроники @анариума».
«Лучше просто — «Дно».
«Выбирал где потоньше — скоро пробивать же».
«@йло в пузьіре- акварель».
Напомним, 27 июля в Москве полиция задержала как минимум 1300 человек, причем как участников акций протеста, так и случайно оказавшихся на Трубной площади людей. Их били дубинками, заламывали руки, некоторые получили травмы.
Оппозиция анонсировала новую акцию протеста, которую назначила на 3 августа.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.