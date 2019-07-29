Дно: фото Путина в батискафе взорвало сеть

Мир

Президента России Владимира Путина, который во время протестов в Москве опустился на дно Финского залива в батискафе, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку «Семга», запечатлели на фото.

Снимок в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«На дне» Хост Масло Финский залив", — так он подписал фото.

Пользователи соцсети едко отреагировали как на фото, так и само событие.

«Не, лучше так — «Хроники @анариума».

«Лучше просто — «Дно».

«Выбирал где потоньше — скоро пробивать же».

«@йло в пузьіре- акварель».

Напомним, 27 июля в Москве полиция задержала как минимум 1300 человек, причем как участников акций протеста, так и случайно оказавшихся на Трубной площади людей. Их били дубинками, заламывали руки, некоторые получили травмы.

Оппозиция анонсировала новую акцию протеста, которую назначила на 3 августа.

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