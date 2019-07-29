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Политика

Медведчука исключили из переговорного процесса по Донбассу: что случилось

21:37 29 июля 2019 350
Виктор Медведчук
Инф. «ФАКТОВ»

Кума российского президента Владимира Путина и главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука исключили из Минского переговорного процесса.

Об этом в в интервью изданию «Левый берег» заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу Роман Бессмертный.

«Мы его (Минский переговорный процесс. — ред.) уже модифицировали — там нет Медведчука. Это уже очень серьезная модификация: это означает, что изменен объект и мне кажется, что это шанс. Но над этим надо задумываться и начать делать что-то», — сказал он.

Напомним, Виктор Медведчук позиционирует себя как главный переговорщик с Россией. Влияет на ряд украинских телеканалов, которыми владеет народный депутат Тарас Козак (СМИ называют его бизнес-партнером Медведчука). 7 августа Виктору Медведчуку исполнится 65 лет.

Еще на этапе президентской избирательной гонки будущий глава государства Владимир Зеленский обещал лишить Виктора Медведчука статуса посредника в переговорах с Россией.

В команде Зеленского стараются дистанцироваться от Медведчука.

Как сообщали «ФАКТЫ», Офис президента Зеленского предостерег всех международных партнеров Украины от возможного некорректного понимания внешней политики Украины из-за действий главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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