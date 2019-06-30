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Стало известно о покупке Медведчуком еще одного телеканала
Телеимперия, подконтрольная Виктору Медведчуку, расширяется. 29 июня стало известно, что политик купил 80% акций телеканала «Интер». Подробности о сделке сообщил Украинский институт анализа и менеджмента политики (УИАМП).
Согласно информации УИАМП, акции «Интера» Медведчук выкупил у Дмитрия Фирташа. Украинский олигарх в последние годы жил в Австрии, но теперь принято решение об экстрадиции Фирташа в США. Поэтому бизнесмен спешил продать свои украинские активы, утверждают в Институте. Еще 20% акций телеканала останутся в собственности Сергея Левочкина.
Напомним, ранее бизнес-партнер Медведчука Тарас Козак сосредоточил в своих руках телеканалы «112 Украина» и NewsOne, а в июне текущего года приобрел еще и ZIK. Последняя сделка привела к демаршу тележурналистов: уволились самые известные лица телеканала — ведущие и авторы программ.
14 июня было объявлено, что телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne сольются в единый медиахолдинг. Журналисты уверены, что в новой медиаимперии будет табу на любую точку зрения, идущую вразрез с позицией Кремля.
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