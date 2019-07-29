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Убили и сожгли, а тело закопали в лесу: подробности жуткого ЧП под Киевом
В Киевской области в городе Ирпене прораб и его пособник жестоко расправились с молодым человеком, который работал на стройке. Об этом пишет на своей странице в Facebookначальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.
«Убитый Евгений якобы украл у прораба 600 долларов. За это его убили, тело вывезли в лесополосу, подожгли, чтобы скрыть следы преступления и закопали в земле», — уточняет он.
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О пропаже парня полиции заявили родственники, которые неделю назад потеряли с ним связь. Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего Евгения, его руководителя и партнера,
На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и пособник путались в ответах, а затем признались, что убили парня за кражу 600 долларов и вывезли в лесополосу. Для сокрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле.
Впоследствии якобы украденные убитым Евгением деньги, прораб нашел у себя.
«Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства. Сейчас обоих задержали и поместили в изолятор временного содержания», — уточняет сотрудник Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице Германии Берлине была убита гражданка Украины, 25-летняя заробитчанка Наталья Михайлюк. Девушка отправилась в Берлин на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю.
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