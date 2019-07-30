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Шоу-бизнес

Увеличившая грудь Анджелина Джоли появилась на публике без белья (видео)

6:25 30 июля 2019 140
Анджелина Джоли
Инф. «ФАКТОВ»

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на улицах Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) без нижнего белья. Папарацци засняли многодетную мать в тот момент, когда она посещала салон красоты. Неизвестно, какие процедуры делала лицедейка, однако это и не слишком интересует фанатов. Гораздо больше внимания привлек откровенный наряд Джоли, который только подчеркивал ее аппетитные формы, пишет «Комсомольская правда».

Издание указывает, что на публике бывшая супруга Брэда Питта появилась в отлично сидящем шелковом костюме. Из-под майки на тонких лямках, отделанную органзой, отчетливо просвечивались соски Анджелины.

«Ее грудь, словно наливные яблочки, призывно проглядывала из-под шелковой ткани. Джоли этого совершенно не стеснялась», — указывает издание.

Многие также обратили внимание на размер бюста: пользователям Интернета показалось, что грудь Джоли выглядит увеличившейся. Это немедленно спровоцировало слухи о пластической операции, к которой, якобы, прибегла актриса.

Сама Анджелина Джоли, впрочем, пока никак не комментирует эту информацию. В целом же фанаты сошлись во мнении: несмотря на возраст и болезненный развод с Брэдом Питтом, Джоли по-прежнему выглядит молодо и очень привлекательно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Анджелина Джоли и Брэд Питт готовятся к финальной битве: актера могут лишить его любимого детища.

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