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Грозы и шквалы по всей Украине: синоптики не порадовали прогнозом на 30 июля
Во вторник, 30 июля, после жары, в Украине ожидаются «потенциально опасные метеорологические условия». По всей стране пройдут сильные дожди с грозами. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, с западных и северных областей на территорию страны придут шквалы и дожди с грозами. Также возможен град.
На Закарпатье возможны ливни, метеорологи предупреждают о желтом уровне опасности. В южных, центральных, восточных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
На севере страны температура воздуха ожидается от 25 до 27 градусов тепла, в западных областях — 26−30 (в Закарпатье — до +32), на востоке — 26−28, на юге — до 32 градусов выше нуля.
Дожди с грозами ожидаются по всей стране без исключения.
В Киеве 30 июля солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь c грозой начнется с самого утра, но ближе к вечеру он должен прекратиться.
Напомним, ранее синоптики предупреждали, что с 30 июля жара сменится очередным похолоданием. А с 1 августа, умеренно-теплая погода установится на всей территории Украины.
О том, какая погода будет в Украине в последние дни июля читайте в материале «ФАКТОВ».
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