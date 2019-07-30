Общество и люди

В Украине вводят новые правила содержания в СИЗО: что изменится для "сидельцев"

В Украине усовершенствовали нормы, регламентирующие порядок и условия пребывания лиц, содержащихся под стражей, а также отдельных категорий осужденных в следственных изоляторах. Напомним, в России издали книжку для детей, в которой ее объясняют, как выжить в тюрьме.

Со дня вступления в силу данного приказа персонал СИЗО будет обращаться к заключенным или осужденным на «вы», называть их по имени и отчеству или «гражданин», «гражданка» и дальше по имени или фамилии. К несовершеннолетним лицам персонал СИЗО будет обращаться на «вы» или «воспитанник», «воспитанница» и называть их по имени.

Заключенные и осужденные, среди прочего, будут иметь право:

- встречаться с родственниками и другими лицами;

- на душпастырскую опеку, осуществляемую священнослужителями (капелланами);

- обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в Европейский суд по правам человека, а также другие соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина;

- распоряжаться свободным временем, которое отведено распорядком дня, не в нарушение правил поведения.

Заключенным и осужденным запрещается нарушать правила поведения и правила содержания под стражей, без разрешения персонала СИЗО выходить из камер и других помещений режимных корпусов, нарушать линию охраны и установленные пределы СИЗО, оказывать сопротивление законным действиям персонала СИЗО, отбирать вещи и предметы у других лиц, перекликаться и перестукиваться, а также устанавливать любым другим способом связь с лицами, находящимися в других камерах.

Кроме того, они не должны выбрасывать какие-либо предметы из окон, находиться на подоконнике, закрывать наблюдательные глазки в дверях и стенах камер. Запрещается им нарушать целостность пола, потолка, стен, дверей, решеток, делать на них какие-либо надписи и пометки, портить книги и другие предметы и вещи, которые выдаются для пользования в СИЗО.

Не разрешено «сидельцам» содержать и разводить животных, пользоваться какими-либо самодельными электроприборами, без разрешения персонала СИЗО самостоятельно проводить какие-либо ремонтные работы в камере.

Не должны заключенные играть в карты, а также другие азартные игры на деньги, употреблять нецензурные и слова, драться, делать татуировки, нарушать установленный порядок проведения свиданий, направления писем, жалоб и заявлений.

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Несовершеннолетним лицам запрещается курить и получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах СИЗО и хранить при себе табачные изделия.

Заключенные и осужденные имеют право иметь при себе в камере по две сумки с личными вещами, которые хранятся под кроватями, для чего могут оборудоваться специальные сундуки.

Приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены построить в аннексированном Крыму новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест.

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