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Оккупанты собрались построить в Крыму новый СИЗО на полторы тысячи мест
Российские власти намерены построить в аннексированном Крыму новый следственный изолятор на 1,5 тысячи мест. Ранее сообщалось о новой переправе через Керченский пролив, которая должна привлечь на полуостров больше туристов.
На новый изолятор планируют потратить 3 млрд рублей. Средства будут выделять из федерального бюджета. Информация об этом появилась на российском сайте госзакупок.
Согласно данным, СИЗО будут строить в Симферопольском районе в два этапа. Сначала — объект на 1 тысячу мест площадью около 40,8 тысяч кв. м, а затем — на 500 мест, ориентировочной площадью — около 13,6 тысяч кв. метров.
Проблема переполнения СИЗО возникла в Крыму после его российской аннексии. Единственный следственный изолятор находится в Симферополе и он переполнен.
Как сообщали «ФАКТЫ», после аннексии Крыма российские власти также практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
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