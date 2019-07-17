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Путин упростил получение российского гражданства для жителей всего Донбасса
Российский президент Владимир Путин решил еще активнее снабжать жителей Донбасса российскими паспортами. Подписан указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей всей территории Луганской и Донецкой областей.
Ранее в указе о раздаче паспортов речь шла лишь об «отдельных районах» указанных областей (подразумевались оккупированные Россией территории), но из последней версии документа это ограничение пропало.
Напомним, 24 апреля 2019 года Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов. Послабления были сделаны для жителей оккупированной части Донбасса. Указ появился сразу после выборов в Украине и должен был продемонстрировать, что в Кремле удовлетворены результатами голосования.
Ажиотаж по поводу получения паспорта был недолгим: интерес пропал, как только население поняло, что паспорт не дает права на российскую пенсию и возможности нового документа очень урезанные.
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