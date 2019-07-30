Польша выступила с интересной инициативой по Донбассу

Политика

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении «нормандского формата» за счет представителей Великобритании и США поддержал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Как пишет «Польське радіо», дипломат отметил, что «нормандский формат» по урегулированию конфликта на Донбассе не дал результатов.

Глава польской дипломатии отметил, что Польша в СБ ООН предлагала назначить спецпредставителя генсека ООН по вопросам Украины.

«Однако пока это не было принято, но обсуждение продолжается. Украинская власть была благодарна за это предложение», — отметил Чапутович.

«Мы должны постоянно думать об организации, которая могла бы продолжать заниматься урегулированием этого конфликта. На наш взгляд, „нормандский формат“ не дал удовлетворительных результатов. Россия не выполняет Минские соглашения. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины, чтобы расширить „нормандский формат“, например, США и Великобританией. Возможно, это хорошее решение, ведь мы сейчас видим блокаду и отсутствие перспективы», — добавил Чапутович.



В августе Польша будет председательствовать в Совете безопасности ООН и глава польской дипломатии, назвал несколько приоритетов для страны: укрепление роли международного права, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах и безопасность в соседних странах.

«Есть определенная динамика политического процесса в Украине. Мы поддерживаем действия президента Зеленского и его партии с целью реформы государства и обеспечения мира», — заявил Чапутович.

Как сообщали «ФАКТЫ», в средине июля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время беседы обсуждалась в том числе и встреча в «нормандском формате».

В Кремле отметили, что более конкретно о нормализации ситуации на Донбассе и встрече на высшем уровне в «нормандском формате» можно будет говорить после парламентских выборов.

А днем позже в Париже проходила встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников, которые должны подготовить площадку для переговоров лидеров своих стран.

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