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Украина

Машины буквально плывут: появились фото ужасающего потопа после ливня в Киеве

17:34 29 июля 2019 303
потоп в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 29 июля, на Киев обрушилась серьезная гроза с сильным ветром. Последствия непогоды киевляне опубликовали в соцсетях.

В частности на улице Богдана Гаврилишина (бывшая Ванды Василевской) машины по фары были в воде.

Залило ступенки на станции метро «Дружбы народов».

На улице Полупанова (Макеевской) невозможно было проехать из-за сплошного потока воды. Ливнестоки не работали.

Спасатели «Киевской службы спасения» сейчас ликвидируют подтопления, которое произошло возле станции метро «Дорогожичи» в результате значительных осадков.

Пострадали от непогоды также Нивки и Куреневка.

По прогнозу синоптиков, до конца суток 29 июля в столице еще ожидается гроза.

Напомним, во вторник, 30 июля, дожди вероятны на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток.

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