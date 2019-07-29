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Машины буквально плывут: появились фото ужасающего потопа после ливня в Киеве
В понедельник, 29 июля, на Киев обрушилась серьезная гроза с сильным ветром. Последствия непогоды киевляне опубликовали в соцсетях.
В частности на улице Богдана Гаврилишина (бывшая Ванды Василевской) машины по фары были в воде.
Залило ступенки на станции метро «Дружбы народов».
На улице Полупанова (Макеевской) невозможно было проехать из-за сплошного потока воды. Ливнестоки не работали.
Спасатели «Киевской службы спасения» сейчас ликвидируют подтопления, которое произошло возле станции метро «Дорогожичи» в результате значительных осадков.
Пострадали от непогоды также Нивки и Куреневка.
По прогнозу синоптиков, до конца суток 29 июля в столице еще ожидается гроза.
Напомним, во вторник, 30 июля, дожди вероятны на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток.
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