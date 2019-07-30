Пиво на пляже: почему алкоголь в жару особо вреден

Здоровье и медицина

Отдых на пляже некоторые не представляют без бутылки пива. Часто компании отправляются на пикник на речку, где едят шашлык, употребляют спиртное и загорают. Но специалисты предупреждают, что сочетание алкоголя и солнца опасно. Спиртное снижает способность кожи противостоять ультрафиолетовому излучению, что повышает риск рака кожи и меланомы. Также алкоголь увеличивает вероятность солнечного ожога.

Ученые доказали, что у людей, употребляющих алкоголь, снижается концентрация бета-каротина и других каротиноидов, из-за чего кожа становится очень чувствительной к ультрафиолету. Ведь пигменты, которые мы получаем, употребляя овощи и фрукты, создают антиоксидантную защиту, уберегая в том числе и от УФ-излучения.

У тех, кто пьет спиртное в жару, также возрастает риск теплового удара, так как алкоголь способствует обезвоживанию организма. Его симптомы — головная боль и головокружение, слабость, сухость во рту, тошнота.

Тем пляжникам, которые не пьют алкогольные напитки, тоже важно позаботиться о защите от солнца. Загорать можно только в безопасное время — до 12:00 и после 16:00. Нужно пользоваться солнцезащитными кремами с фильтром не менее 40. Защиту следует обновлять каждый час, а также после купания.

Первая помощь при воспалении кожи Полезно принять прохладный душ. Вода увлажнит и успокоит кожу. Но температура не должна быть очень низкой, иначе может случиться спазм сосудов. Можно также намочить простыню или полотенце водой и приложить к обожженным участкам.

Старайтесь пить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание: обычную воду, холодный чай, отвар ромашки, мяты. Крепкие чай и кофе лучше не пить, поскольку они выводят жидкость из организма.

Нанесите на кожу средство от солнечных ожогов на основе декспантенола.

Можно использовать компрессы из сырого картофеля, огурцов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что о правилах безопасного загара украинцам напомнила Ульяна Супрун.

Подготовила Мария ЗАВАДА

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter