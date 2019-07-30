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Пиво на пляже: почему алкоголь в жару особо вреден
Отдых на пляже некоторые не представляют без бутылки пива. Часто компании отправляются на пикник на речку, где едят шашлык, употребляют спиртное и загорают. Но специалисты предупреждают, что сочетание алкоголя и солнца опасно. Спиртное снижает способность кожи противостоять ультрафиолетовому излучению, что повышает риск рака кожи и меланомы. Также алкоголь увеличивает вероятность солнечного ожога.
Ученые доказали, что у людей, употребляющих алкоголь, снижается концентрация бета-каротина и других каротиноидов, из-за чего кожа становится очень чувствительной к ультрафиолету. Ведь пигменты, которые мы получаем, употребляя овощи и фрукты, создают антиоксидантную защиту, уберегая в том числе и от УФ-излучения.
У тех, кто пьет спиртное в жару, также возрастает риск теплового удара, так как алкоголь способствует обезвоживанию организма. Его симптомы — головная боль и головокружение, слабость, сухость во рту, тошнота.
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Тем пляжникам, которые не пьют алкогольные напитки, тоже важно позаботиться о защите от солнца. Загорать можно только в безопасное время — до 12:00 и после 16:00. Нужно пользоваться солнцезащитными кремами с фильтром не менее 40. Защиту следует обновлять каждый час, а также после купания.
Первая помощь при воспалении кожи
- Полезно принять прохладный душ. Вода увлажнит и успокоит кожу. Но температура не должна быть очень низкой, иначе может случиться спазм сосудов. Можно также намочить простыню или полотенце водой и приложить к обожженным участкам.
- Старайтесь пить много жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание: обычную воду, холодный чай, отвар ромашки, мяты. Крепкие чай и кофе лучше не пить, поскольку они выводят жидкость из организма.
- Нанесите на кожу средство от солнечных ожогов на основе декспантенола.
- Можно использовать компрессы из сырого картофеля, огурцов.
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Подготовила Мария ЗАВАДА
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!