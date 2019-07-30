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"Байки из склепа": Кличко отреагировал на заявления Богдана
Заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о ситуации в Киеве и необходимости отставки Виталия Кличко с поста главы столичной горгосадминистрации мэр Киева назвал «байками из склепа». Ранее Андрей Богдан назвал условие проведения досрочных местных выборов.
На своей страничке в социальных сетях Виталий Кличко заявил, что руководитель Офиса президента «манипулирует законами и Конституцией». «Киевляне выбирают власть, на которую возлагают ответственность за все, что происходит в городе. А попытки разделить должности мэра и главы КГГА является попыткой лишить общество права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», комментируя желания властей разделить посты мэра Киева и руководителя горгосадминистрации, Виталий Кличко назвал такие планы «неконструктивными, недемократичными и противоречащими сути самоуправления».
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