Богдан назвал условие проведения досрочных местных выборов (видео)

Политика

Проведение местных выборов в Украине возможны после завершения формирования объединенных территориальных громад. Об этом на брифинге заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Чиновник отметил, что, досрочные местные выборы невозможны без принятия соответствующего закона.

«Местные перевыборы… Вы должны понять, что местные перевыборы их невозможно провести досрочно без принятия соответствующего закона. Конфигурация такого соответствующего закона мне пока непонятна», — сказал он.

Богдан заявил, что есть проблема незавершенной реформы местного самоуправления.

«Часть выборов в объединенных территориальных громадах состоялась, а часть нет. Было бы законодательство было бы логично закончить формирование ОТГ, а тогда осуществить перевыборы уже всех в новой реальности, в новом существующем местном самоуправлении. Будет ли принято такое решение, это диалог с депутатами», — заявил он.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук ранее заявил, что в Офисе президента Зеленского рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Как сообщали «ФАКТЫ», Андрей Богдан назвал сроки, в которые заработает новая Верховная Рада.

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