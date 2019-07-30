Украина

Боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельствовать в голландском суде по делу МН17

Задержанные сотрудниками СБУ «бывший начальник ПВО» Славянской бригады самопровозглашенной «ДНР» Владимир Цемах и экс-начальник штаба Минобороны ДНР Дмитрий Куприян («Батя») станут свидетелями на международном процессе по делу катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе летом 2014 года. Об этом в суде заявил прокурор Олег Пересада.

В соответствии с межгосударственным соглашением между Украиной и Нидерландами, Цемах даст показания в ходе видеоконференции.

«Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении», — сказал он.

По словам прокурора, и Цемах, и Куприян имеют в деле статус свидетелей.

Ранее Цемах представил свою версию крушения «Боинга», которая по странному стечению обстоятельств повторяет уже опровергнутый российский фейк 2014 года. Он также дал понять, что занимался вывозом установки «Бук» с территории Украины после совершения военного преступления.

Напомним, после того, как СБУ задержала боевика «ДНР» Владимира Цемаха, в России начали «зачищать» в сети видео с показаниями свидетеля.

Всего за пять лет расследования обстоятельств крушения самолета «Малайзийских авиалиний» СБУ установила 150 лиц, причастных к организации авиакатастрофы.



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