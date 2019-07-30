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Потерял память: пропавший под Николаевом подросток за несколько суток прошел 700 км (фото)
Парня, который ничего не смог рассказать о себе, обнаружили жители села Каменка на Донетчине. Как выяснилось, подростка ищут в Николаевской области.
«Во вторник, 30 июля, около восьми утра в Волновахскую районную больницу доставили юношу, которого местные жители обнаружили возле села Каменка. Перенек, на вид 16−17 лет, вышел из лесу. Увы, он не мог ничего сообщить о себе: не вспомнил своего имени, места жительства, и того, как он оказался в лесополосе. Люди вызвали полицию. Молодого человека доставили в больницу, его личность уже установлена», — сообщила «ФАКТАМ» инспектор мониторинга Волновахского отдела полиции Донетчины Татьяна Обуховская.
По словам собеседницы, по базе объявленных в розыск потерявшихся несовершеннолетних выяснили, что парня ищут его родители, проживающие в Николаевской области. Четверо суток назад 17-летний юноша, взяв с собой деньги, вышел из дому в селе Виноградный Сад и не вернулся. Как он проделал путь примерно в 660−740 км, парень не помнит. У путешественника, как выяснилось, и ранее случались провалы в памяти, он уже не раз уходил из дому. Полиция Николаевщины выехала в Волноваху за найденным юношей.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, в последнее время подростков захватывает новая опасная игра «Пропасть на 24 часа». Она стремительно набирает обороны во многих европейских странах. Суть ее в том, что ребенок должен пропасть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти.
«ФАКТЫ» также сообщали о нескольких случаях исчезновения девочек-подростков в Одесской области. Так, в конце июня полиция объявила в розыск 14-летнюю Анастасию Савченко, которая вышла из дома и не вернулась. А несколькими днями ранее правоохранители начали искать 13-летнюю Викторию Городецкую, которая самовольно покинула детский центр и пропала.
Фото полиции
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».