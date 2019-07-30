Боевик Цемах пытался оспорить свой арест: суд принял решение

Происшествия

Киевский апелляционный суд на заседании 30 июля принял решение по делу «бывшего начальника ПВО» Славянской бригады самопровозглашенной «ДНР» Владимира Цемаха.

В соответствии с решением Фемиды, по итогам рассмотрения апелляционной жалобы, поданной защитой Цемаха на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева, суд оставил в силе предупредительную меру в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 60 суток, до 25 августа 2019 года включительно.

Цемах подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины («Создание террористической группы или террористической организации».

Напомним, в ходе судебного процесса стало известно, что Цемах и экс-начальник штаба Минобороны «ДНР» Дмитрий Куприян («Батя») станут свидетелями на международном процессе по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines

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