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В Москве суды массово арестовывают участников акции протеста
В Москве арестовали участников протестной акции в поддержку независимых выборов в Московскую гордуму, который состоялся 27 июля.
Как сообщает «ОВД-Инфо», за день московские суды арестовали 40 человек, участвующих в митинге.
Ведущий «Навальный Live» Владимир Милов получил максимальный срок ареста — 30 суток. Четырех человек арестовали на 15 суток, других — на срок от трех до 13 суток.
Кроме того, 79 участников митинга получили штрафы на общую сумму в 1,3 миллиона рублей.
Всего в московские суды поступило 203 протокола об административных правонарушениях во время протестов 27 июля.
Задержаниями на протестном митинге в Москве 27 июля занимались полиция и Росгвардия.
Как рассказал росСМИ девятнадцатилетний военнослужащий Росгвардии, они перекрывала улицы и «в основном работали по школьникам».
Парень заявил, что ему не жалко протестующих.
«Мы их заламывали, потому что они бегали, а вести себя надо спокойно. И вообще, надо думать, прежде чем выходить с листовками и свитками — за них „принимают“», — считает росгвардеец.
«Меня устраивает сегодняшняя власть, я всю жизнь при Путине жил», — добавил солдат.
По данным детского омбудсмена Москвы, на акции задержали 47 несовершеннолетних, многих из них безосновательно.
По данным СМИ в акции пострадали 77 человек. Росгвардия заявила о двух бойцах, получивших ожоги глаз от перцового газа.
Напомним, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали 1373 человека. Более 150 остались на ночь в ОВД.
Оппозиционера и блогера Алексея Навального задерживали еще накануне проведения акции протеста — 24 июля. 25 июля его арестовали на 30 суток.
Один из лидеров российской оппозиции Илья Яшин призвал москвичей и других активных россиян выйти на новую акцию протеста 3 августа.
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