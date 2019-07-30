Не сгорите на работе: Супрун дала советы новым нардепам

Украина

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун продолжает заботиться о здоровье новоизбранных депутатов Верховной Рады Украины и давать им полезные советы с целью улучшения законотворческой деятельности. Свои рекомендации она традиционно излагает на странице в Facebook.

«Вскоре депутаты и депутата 9-го созыва Верховной Рады Украины присягу и начнут богатую стресс работу, — пишет она. — Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь то процесс голосования бюджета, или общение с детективами НАБУ). Первая порция советов касаются собственного здоровья, ведь это — прежде всего личная ответственность».

Главным секретом успешной работы нардепа Ульярна Супрун считает сбалансированное питание. Рацион, по ее мнению, должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка. В то же время при желании объявить голодовку придерживаться ее следует на дольче двух суток.

Также и.о. главы Минздрава настоятельно рекомендует народным избранникам мыть руки (через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка", регулярно посещать семейного врача (он поможет следить за давлением или распознать преддиабетическое состояние) и вакционироваться (пройти прививку от гриппа, гемофильной инфекции типа В, столбняка и дифтерии).

Кроме того, народным депутатам рекомендовано «гулять, но не прогуливать заседания», отказаться от курения, свести к минимуму потребление алкоголя, который увеличивает вероятность рака, деменции, заболеваний печени, вызывает тревожность, нарушения сна и обезвоживания.

Не менее важно, считает Ульяна Супрун, чтобы нардепы соблюдали правила дорожного движения, сказали «нет» каблукам, берегли горло для публичных выступлений, а также не допускали на рабочем месте случаев буллинга, агрессии и предвзятого отношения к другим.

«Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, которые отменяют — большая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на многие задачи, изучить материал и его применить, хотя бы рассказать кому-то, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не выдумывать схемы), достаточно спать и полноценно питаться», —уверена Ульяна Супрун.

К тому же важно не откладывать дела на потом (прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней), не делать несколько дел одновременно (ведение бизнеса и страницы в Instagram, а также работа над законопроектами одновременно может подорвать здоровье, нарушив здоровый сон и физическую активность).

Еще одна очень важная рекомендация — «не сгореть на работе». Выгорание — это состояние хронического стресса и разочарование, когда большое количество работы не приводит к должным результатам, вознаграждениям, признанию или изменений.

«Эти советы могут применять не только вновь избранные депутаты и депутата, но и все граждане. Потому что депутаты такие же люди, как и остальные»,— резюмировала и.о. главы Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала будущим нардепам, как не превратить Раду в цирк. По ее мнению, парламентский комитет должен быть площадкой для конструктивного диалога, участники которого опираются на факты, здравый смысл и национальные интересы Украины. Поэтому не стоит превращать его в автомат по генерированию инфоповодов и распространению фейков, лжи и скандалов.

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