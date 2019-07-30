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Расовый вопрос ребром: Супрун ответила Радуцкому по поводу генетических различий
Руководитель Минздрава Ульяна Супрун вступила в публичную полемику с советником президента по вопросам здравоохранения Михаилом Радуцким, которого называют возможным кандидатом на пост министра здравоохранения.
На своей страничке Ульяна Супрун прокомментировала интервью Михаила Радуцкого, отметив, что в нем есть ряд «мифов и манипуляций». Так, по поводу заявления советника президента о необходимости утверждения национальной стратегии развития системы здравоохранения, она уточнила, что такая стратегия уже существует и утверждена — ее действие рассчитано на 2015−2020 годы.
Также руководитель Минздрава раскритиковала слова Радуцкого о различном течении болезней у представителей разных рас из-за генетических различий. «Вы это серьезно? Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких „иммунных потребностей нации“, а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем же самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии», — отметила Супрун и добавила, что анатомия у украинцев, американцев и поляков одинакова, как и процесс течения заболеваний.
Она также посоветовала новой команде «не пользоваться информацией из сомнительных источников».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун посоветовала команде Зеленского вынести за пределы политических проектов и карьер вопрос здоровья украинцев. Ведь, по ее словам, заболеть или пострадать может любой гражданин, в том числе и члены всех парламентских фракций.
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