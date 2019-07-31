Украина

Новости курортов: в Одессе назвали пляж, на котором категорически нельзя купаться

Пробы морской воды, отобранные на пляжах Одессы, соответствуют санитарно-микробиологическим показателям везде, кроме пляжа на 13-й станции Большого Фонтана. Об этом со ссылкой на Одесский горсовет пишет местное издание.

«Результаты лабораторных исследований МОЗ показали, что на 21 из 22 тестируемых пляжей проба воды соответствует норме. А на 13-й станции Фонтана — нет», — сказано в сообщении.

Также издание напоминает, что ранее одесситов и гостей города призывали не купаться на пляже в Лузановке из-за плохих проб морской воды. Кроме того, временный запрет на купание вводился на 10-й станции Фонтана, снят. Ситуация на данный момент нормализовалась.

Помимо запрета МОЗ на купание на одном из пляжей курортникам важно принять к сведению информацию о том, что 31 июля по Одесской области, утром, днем по Одессе ожидается шквал при грозе 15−20 м/с, по области местами град

«По городу Одессе ожидается переменная облачность. Утром, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14 м/с, при грозе шквал 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22º, днем 25−30º», — сказано в сообщении Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Одесса стала очередным крупным городом Украины, пережившим удар стихии — сильный ливень, который прошел после полудня во вторник, 30 июля, затопил Приморскую улицу в районе порта. А перед грозой на поселке Котовского одесситы наблюдали пыльную бурю, сообщил одесский ресурс 7 канал

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