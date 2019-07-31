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Уничтожают туризм: в Керчи возмутились из-за новшеств оккупантов (фото)
В оккупированной Керчи власти установили ограждения на причале на набережной и заварили между собой железными прутьями. Об этом в Twitter сообщил пользователь с ником КРЫМский бандеровец и опубликовал фото. Подобная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах полуострова, в частности в поселке Утес, где забором оградили выход к морю.
Теперь жители Керчи и отдыхающие могут любоваться морем только через забор. Невозможно спуститься на пляж. Особенно пострадали владельцы прогулочных яхт, которых лишили бизнеса.
Местные предприниматели жалуются на то, что в Керчи уничтожают туризм. Бизнесмены пишут, что вместо того, чтобы передать причал в аренду частным лицам, которые бы его отремонтировали и использовали для яхт, руководство города закрыло его забором, а яхтсменам вынесло предупреждение. Подобная ситуация и с набережной, которая приходит в запустение и не ремонтируется.
По словам жителей Керчи, забор не спасет ситуацию, а только отпугнет отдыхающих.
Ранее «ФАКТЫ» писали об ужасном состоянии многих крымских пляжей. Этим летом сообщения о нечистотах на крымских пляжах поступали от жителей Керчи, Коктебеля, ялтинского поселка Отрадное, Севастополя. А также о том, что оккупанты уничтожают знаменитый грязевой курорт Саки, сливая в озеро Ковш канализационные стоки.
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