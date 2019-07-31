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Лишь бы помогло: в сети подсчитали примерную стоимость тренингов для «слуг народа»
Организаторы «школы молодого депутата», которую в самых дорогих отелях Трускавца проводит партия «Слуга народа», могли потратить на мероприятие от 10 до 20 миллионов гривен.
Приблизительный бюджет мероприятия подсчитал министр инфраструктуры Владимир Омелян, заметивший, что тренинг можно было бы провести и в более бюджетном месте.
«Но «Риксос» так «Риксос». Берем самую дешевую стоимость номера в высокий сезон с трехразовым питанием (опустим момент, как отель оказался пустым и куда делись остальные гости). Предполагаем, что не все будущие депутаты монокоалиции приехали, пусть их было 230. Берем самую низкую стоимость одноместного номера с трехразовым питанием — 4 тыс. грн. И мы знаем, что сессия длится 7 дней. Итак, по самым скромным подсчетам, только проживание во время экспресс-обучение стоило 6,44 млн грн.
Точно известно, что уважаемая Киевская школа экономики организовала это учебное мероприятие по контракту, а не на волонтерских началах. Точно кофе-брейки были за счет организаторов. Пока неизвестно, за чей счет происходила транспортировка участников. Обычно, это берут на себя организаторы. Как и оплату за выступление лекторов, их проживание и питание. В общем, бюджет этого мероприятия может колебаться от 10 до 20 млн грн. Много это или мало — решать каждому. С одной стороны — лишь бы помогло. С другой — можно было что-то полезное сделать, если бы раньше учились так, как надо", — пишет Владимир Омелян на своей страничке в соцсетях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото с тренинга в Трускавце, где «слуги народа», отвечая на вопросы лектора, не стеснялись в выражениях.
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