Зеленский назначил своим советником бывшего зама Кличко

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский назначил будущего депутата от партии «Слуга народа» Михаила Радуцкого своим внештатным советником. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, в 2014—2015 годов Радуцкий был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В 2015 года он стал советником Кличко.

Недавно руководитель предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал Радуцкого кандидатом на пост министра охраны здоровья, отметив, что сам руководитель клиники «Борис» не очень хочет стать министерским чиновником.

При этом, по словам Корниенко, у Радуцкого есть свое видение того, как лучше реализовать медицинскую реформу.



Как писали «ФАКТЫ», на днях руководитель Минздрава Ульяна Супрун вступила в публичную полемику с Михаилом Радуцким по медицинским вопросам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter