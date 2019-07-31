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Дом остался без крыши: появилось видео последствия урагана под Запорожьем
От ливня и ураганного ветра, которые в среду накрыли Запорожскую область, пострадали несколько сел Мелитопольского района.
Как сообщает «РИА Мелитополь», в селе Веселое пятиэтажка на ул. Чкалова осталась без крыши. Из-за этого во время дождя, который сопровождал шквалы, квартиры на пятом этаже залило.
В Мелитопольском районе также пострадали села Майское и Трудовое.
Убытки пока не посчитаны, но уже и так ясно, что град побил урожай в садах и на огородах. Ураган поломал несколько деревьев и оборвал линии электропередач.
Напомним, от сильного ливня и шквалистого ветра пострадала Одесса. В городе много поваленных деревьев и оборванных проводов. На днях ливень затопил Киев и Ровно.
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