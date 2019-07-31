Украина

Ураган в Украине оставил без света десятки населенных пунктов в пяти областях

Сильные ливни, которые прошли во многих областях Украины, оставили без электричества 53 населенных пунктов в 5 областях.

Как сообщает ГосЧС, по состоянию на 7 часов утра 31 июля без света остаются 44 города и села во Львовской области, 4 — в Одесской, 2 — в Запорожской, 2- в Луганской и 1 в Киевской.

По информации спасателей, 30 июля в с. Максимовка Вольнянского района Запорожской области в результате сильного дождя и ветра поврежден шифер на крыше местной школы, также повреждены крыши 10 частных жилых домов, много упавших деревьев.



В Донецкой области в селе Свято-Покровское Бахмутского района произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тысяч абонентов.

В Одессе из-за непогоды останавливалось движение троллейбусов. Было много поваленных деревьев.

Напомним, на днях от сильного ливня серьезно пострадали киевляне. Также настоящий потоп возник на улицах Черновцов.

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