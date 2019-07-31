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Митинг под «Укрэнерго»: заводы Коломойского требуют снижения тарифов на электроэнергию
Сегодня, 31 июля, рабочие предприятий АО «Запорожский завод ферросплавов», АО «Никопольский завод ферросплавов» и АО «Днепразот» бизнесмена Игоря Коломойского вышли на митинг под здание НЭК «Укрэнерго» с требованием предоставить сниженные льготные тарифы на электроэнергию для своих предприятий.
26 июля «Гарантированный покупатель» подал иск о взыскании с «Укрэнерго» авансового платежа в 1,58 млрд грн.
30 июля Окружной административный суд Киева отказал Никопольскому заводу ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКУ № 1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии «Укрэнерго» с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба энергокомпании.
«У суда отсутствуют на данной стадии основания утверждать об очевидной противоправности указанного решения субъекта властных полномочий (постановления НКРЭКУ от 12 июля 2019 года № 1411. — Авт.) и нарушении прав или интересов заявителя таким решением», — сказано в постановлении суда.
В компании напомнили, что в конце июня тем же судом для обеспечения административного иска НЗФ против НКРЭКУ было приостановлено действие постановлений регулятора № 954 и № 955 от 7 июня, которыми установлены тарифы «Укрэнерго» на второе полугодие 2019 года.
Позже регулятор отменил постановление № 954 и утвердил новый тариф для «Укрэнерго» с 1 августа постановлением № 1411 от 12 июля.
В «Укрэнерго» отмечают, что из-за решения суда компания работает в июле по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии.
«Этот тариф не покрывает затраты „Укрэнерго“ на выполнение своих функций на новом рынке электроэнергии. В частности, отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП „Гарантированный покупатель“ на покупку электроэнергии возобновляемых источников энергии по зеленому тарифу», — сказано в сообщении компании.
30 июля Европейский банк реконструкции и развития как один из крупнейших инвесторов в зеленую энергетику обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой решить проблему выплат по зеленому тарифу, которая возникла после решения Окружного суда Киева о приостановке таких выплат.
С 2014 года инвестиции в украинскую зеленую энергетику составили 3,3 млрд евро, из которых более половины — международные инвестиции.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!