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В среду, 31 июля, самолеты МЧС России начали тушить лесные пожары на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства лесного хозяйства. Самолет Бе-200 совершил первый вылет на тушение огня в Богучанский район. Он трижды слил воду на кромку пожара. На месте также работают наземные группы пожарных для локализации очага возгорания.

Сообщается об этом со сдержанной гордостью. Видимо, чтобы не раздражать простых россиян, которые уже месяц призывают тушить лесные пожары в Сибири. На сегодняшний день они охватили площадь 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Эти данные предоставил министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин. По его словам, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Есть погибшие.

Дым от пожаров окутал Красноярск и Кемерово, добрался до Томской и Новосибирской областей. Запах гари ощущается уже на Урале и в Поволжье. Более 500 тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧП на всей территории Сибири и немедленно начать тушить пожары.

Почему же власти ничего не делали целый месяц? Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно. «Обычное природное явление, бороться с которым нет смысла, а может быть, даже где-то и вредно», — подчеркнул Усс.

Его поддержал заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Этот чиновник заявил, что тушение пожаров — это всегда убыточное занятие.

Заявления представителей властей вызвали возмущение. В результате Чуприян несколько подкорректировал свою позицию. Он заявил, что если население просит о помощи, то нельзя руководствоваться только экономической целесообразностью. После этого в Совете Федерации (верхняя палата российского парламента) предложили отменить норму, на основании которой не тушат локальные возгорания из-за экономической необоснованности. Премьер-министр Дмитрий Медведев наконец поручил губернаторам взять под контроль пожары в Сибири. И только после этого поднялись в небо самолеты Бе-200.

Чиновники и депутаты тут же оживились. Например, депутат законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила тушить пожары… бомбами! Об этом она написала на своей странице в Facebook. «В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения», — утверждает Боровикова. Далее она приводит китайский опыт. По ее словам, в этой стране горящие леса обстреливаются специальными снарядами. «При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе!» — утверждает госпожа Боровикова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лесные пожары бушуют сразу в нескольких регионах России: масштабные возгорания зафиксированы в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Огнем охвачено около 3 млн гектаров.

Напомним, что еще месяц назад в Сибири произошло масштабное наводнение. В сети появились многочисленные фото с места бедствия в Иркутской области.

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