Украина

Как известно, в военный конфликт на Донбассе в 2014 году украинская армия вошла в катастрофическом состоянии.

Не было запчастей для техники, нужных боеприпасов, елементарно не было во что одеть солдат. Отсутствовала система системы подготовки воинов.

Общая численность войск составляла около 150 тысяч человек. К концу 2018 года численность ВСУ выросла почти до 255 тысяч человек, из них 150 тысяч военнослужащих с боевым опытом.

За пять лет ВСУ получили около 26 тысяч единиц оружия и военной техники.

Отметим, с марта 2014 наша армия обеспечивалась не только государством. Много помощи также шло от зарубежных партнеров.

Больше всех получили украинские Вооруженные силы от США. Суммарная поддержка от них составляет 70% от общей зарубежной помощи. Помощь оказывали также Германия, Франция, Дания и другие страны.

Информация о помощи зарубежных партнеров опубликована на странице Армія Inform в Facebook.

Напомним, президент США Трамп подписал принятый Конгрессом «Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год», которым предусматривается 250 миллионов долларов помощи для Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», по данным американского интернет-издания Business Insider, украинская армия заняла 10-е место в рейтинге самых сильных армий в Европе. В рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Вооруженные силы Украины заняли 29 место.

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