- 13:28 УПЦ КП перестала существовать: в Минкульте сделали важное заявление
- 13:27 Жителей Винницы напугали полеты истребителей
- 13:14 Солнце и похолодание: синоптик дала необычный прогноз погоды на ближайшие дни
- 12:57 Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко: что обсуждали
- 12:48 История с мошенником, пытавшимся нажиться на смерти офицера ВСУ, получила неожиданное продолжение
- 12:34 Какие страны и чем помогли Украине противостоять агрессии России: появилась интересная инфографика
- 12:23 "Нафтогаз" подал новый иск против России: что об этом известно
- 12:15 В Ровно 9-летний мальчик упал с крыши заброшенного дома
- 12:14 Российскую модель и блогера жестоко убил ее поклонник и упаковал тело в чемодан
- 12:05 Провал туристического сезона: пляжи Крыма показали с высоты
- 11:55 Электричка с пассажирами загорелась на ходу под Жмеринкой: фото ЧП
- 11:51 Умер военнослужащий, выстреливший себе в голову в райсуде Одессы
Солнце и похолодание: синоптик дала необычный прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптик подтвердила прогноз о похолодании, которое продолжится и в начале августа.
«Август, веселый, с чемоданами — на пороге, а июль, в пижаме с ромашками, заспанный, удивленно стоит в дверях и не сразу понимает, в чем дело. Потому что было так хорошо, умеренно тепло, ну, не без ливней и гроз, но в целом спалось комфортно и он едва не проспал свое такси до следующего года. Однако, ему таки придется собираться, потому что завтра — август», — пишет в социальных сетях синоптик Наталья Диденко, сообщающая о снижении температуры воздуха в начале последнего летнего месяца.
Так, в четверг, 1 августа, в Украине днем ожидается + 22 + 26 градусов. В Черниговской, Харьковской и Сумской областях — до + 17 + 22 градуса, лишь на юге и в Закарпатье будет теплее: + 25 + 29 градусов.
Прогнозируется, что 1 августа в Украине, в основном, будет солнечно. Облачно будет в Карпатах и на севере страны.
В Киеве в четверг прогнозируется + 20 + 22 градуса днем, возможна облачность и периодический дождь.
«Порывистый ветер утихнет, в дальнейшем незначительное потепление (до +25 градусов) будет чередоваться с небольшими похолоданиями (до +22 градусов). Так что в ближайшее время не перегреемся. Июль, ты молодец!» — шутит синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам метеорологов, в конце августа в Украине возможны заморозки на поверхности почвы. Исключение — большинство центральных областей, юг и Крым.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.