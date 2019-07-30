Жары не будет: синоптик дала прогноз погоды на первые дни августа

Общество и люди

В последний день июля, а также в первые дни августа в Украине продолжится снижение температуры. Ранее синоптики предупредили об «опасных метеоусловиях» с дождями и грозами 30 июля.

«Слеза набегает, когда приходится писать, что „июль заканчивается“, но ничего не поделаешь. Июль в Украине завершается распространением холодного воздуха», — пишет на своей страничке в соцсетях синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в среду, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке (Черниговщина, Харьковщина, северные районы Киевской области) составит «скромные» + 18 + 22 градуса. Все еще жарко будет на юге Украины, в Закарпатье, Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области — там прогнозируется до + 27 + 32 градусов. Однако уже в четверг, 1 августа, похолодает и там — температура воздуха снизится на 3−6 градусов.

В большинстве областей течение среды, 31 июля, будет комфортно: + 22 + 27 градусов. Кратковременные дожди с локальными грозами ожидаются в западных областях, на востоке и местами в Днепропетровской области. В большинстве областей существенные осадки маловероятны.

«В Киеве июля помашет нам ручкой в обнимку с прекрасной погодой, в течение дня ожидаются комфортные +24 градуса, солнышко и белые облака. В дальнейшем, сколько видит синоптических глаз, жары в Киеве не предвидится», — прогнозирует Наталка Диденко и предупреждает, что уже 1 августа температура воздуха «прыгнет в холод» — до + 18 + 20 градусов, но потом погода выровняется до + 22 + 26 градусов.

«В ближайшее время нас ждет период элегантных носков под сандалии, леопардовые лосины, уменьшение количества дыр на джинсах и прикрытый кардиганом роскошный блеск люрекса на майках. Жары не будет, будет комфортное тепло. Спасибо, роскошный июль!» — шутит синоптик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после сильнейшего ливня, обрушившегося на Киев, затопило столичную станцию метро «Дорогожичи», а машины буквально плавали по улицам.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter