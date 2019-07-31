SkyUp запускает новые маршруты в Чехию: названы направления

Украина

Украинский лоукостер SkyUp, открывающий осенью регулярные рейсы по маршрутам Киев-Львов, Киев-Харьков, Киев-Запорожье и Львов-Харьков, сообщил о запуске рейсов из Украины в Чехию.

Как сообщает «Авианьюз», с 17 октября самолеты начнут летать в Прагу из Харькова и Львова. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Сообщается, что минимальная цена билетов (с учетом перевозки только ручной клади) по маршруту Львов-Прага начинается от 992 гривен в одну сторону, на маршрут Харьков-Прага — от 1501 гривен в одну сторону.

А с 22 октября SkyUp откроет рейс из Киева в Пардубице, что в 125 км от Праги. Частота полетов — три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билетов — от 1247 гривен в одну сторону (по безбагажным тарифам).

Для туристов, которые через Пардубице захотят поехать в Прагу, будет организован автобус из аэропорта. Он будет отправляться через полчаса после прибытия рейса из Киева. Стоимость трансфера — 3 евро в одну сторону и 5 евро — в обе стороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Барышевский суд Киевской области пытался приостановить действие лицензии лоукостера SkyUp.

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