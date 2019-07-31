Украина

«Это ужас»: Зеленскому не понравился подарок от журналистов в Черкассах (видео)

Во время рабочей поездки в Черкассы президенту Владимиру Зеленскому журналисты попытались подарить его бюст. Напомним, во время инаугурации Зеленский потребовал от чиновников отказаться от украшения своих кабинетов его портретами.



Президент эмоционально отреагировал на подарок.

«Где вы это взяли? Это ужас», — возмутился Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в Черкассах президент представит нового председателя областной госадминистрации. Кроме того, в географически центральной области Украины Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта. Также он встретится с представителями общественности и местной власти.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сети появились объявления о продаже бюста президента Украины Владимира Зеленского. Фигурка высотой 23 см и весом в 2,5 кг изготовлена из скульптурного гипса, покрыта тремя слоями лака и позолотой. Покупателям предлагают выбор цветовой гаммы — под мрамор и под слоновую кость (глянец и матовая). Цены стартуют от 2 тысяч гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter