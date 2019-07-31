Общество и люди

«Мы не слезем»: на стене Херсонского горсовета появилось предупреждение убийцам Гандзюк (фото)

В Херсоне на здании горсовета появилась огромная надпись с предупреждением организаторам убийства советницы мэра города Екатерины Гандзюк. Фото опубликовано в Facebook в группе «Хто замовив Катю Гандзюк?»

На глухой стене здания огромными буквами написано: «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны».

В группе напомнили, что с дня нападения на активистку прошел год, а убийцы до сих пор не наказаны.

«Рік з дня нападу на Катю Гандзюк. На стіні міськради в Херсоні проступив напис. Так і буде. Ми не зліземо», — написали активисты.

Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома. 4 ноября она умерла в киевской больнице.

В преступлении подозреваются Сергей Торбин, Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов. Все пятеро признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

Организатором убийства считают председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который из зала суда вышел под залог в 2,5 миллиона гривен.

Вместе с тем, Мангер получил разрешение передвигаться в пределах области и предварительно не предупреждать об этом следствие.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале июля под зданием Генпрокуратуры в Киеве участники акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» потребовали привлечь убийц активистки к ответственности.

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