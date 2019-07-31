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Украина

Возле КПВВ "Гнутово" рвутся снаряды, пункт пропуска закрыт

16:49 31 июля 2019 124
КПВВ
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области закрыли контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» — с 14:00 там введен режим «красный». Этот КПВВ в летнее время обычно работает с 06:00 до 20:00.

Как сообщают в командовании Объединенных сил, в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. «От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения. Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ „Гнутово“ будет восстановлено после стабилизации ситуации», — говорится в сообщении штаба ОС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе закрывали контрольный пункт въезда-выезда на Донбассе «Майорское», где были обнаружены взрывоопасные предметы.

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