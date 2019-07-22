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На Донбассе закрыли пункт пропуска "Майорское": что происходит
В понедельник, 22 июля, контрольный пункт въезда-выезда на Донбассе «Майорское», где ранее обнаружили взрывоопасные предметы, работать не будет.
«В связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ „Майорское“, дорожный коридор „Горловка-Бахмут“ функционировать не будет, пропуск лиц и транспорта через этот КПВВ не будет осуществляться», — сообщают в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пропуск через КПВВ «Майорское» прекратили после анонимного сообщения о минировании пункта.
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