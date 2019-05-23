Общество

Блокпосты Донбасса меняют режим работы: что об этом нужно знать

С 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перейдут на летний режим работы. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, работать с 06:00 до 20:00 будут:

• КПВВ «Золотое» — дорожный коридор «Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск»

• КПВВ «Майорское» — дорожный коридор «Горловка — Бахмут»

• КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»

• КПВВ «Новотроицкое» — дорожный коридор «Донецк — Мариуполь (через Волноваху)»

• КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик) — дорожный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка -Мариуполь»

• КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».

Напомним, блокпосты на линии разграничения часто попадают под обстрелы боевиков. В частности, в начале апреля пророссийские вооруженные формирования обстреляли позиции пограничников в районе блокпоста, находящегося в гуманитарном дорожном коридоре «Донецк-Курахово». Кроме того, из-за больших очередей, которые устраивают так называемые «таможенники» «ДНР», людям приходится долго ожидать, чтобы попасть на свободную территорию Украины. Многие, особенно пожилые, не выдерживают таких нагрузок. В начале этого года зафиксировано больше десяти смертей при переходе линии разграничения.

Как сообщали «ФАКТЫ» с одного из блокпостов вблизи Мариуполя Донецкой области пропали оборонительные укрепления. Опорный пункт находится на второй линии обороны.

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