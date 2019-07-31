Украина

Зеленский возмутился, что на встречу с ним в Черкассах людей пропускали только по особым спискам (видео)

Бизнесмен Игорь Шевченко возглавил Черкасскую областную государственную администрацию. Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область.

«Если что-то будет не так, говорите — будем менять (главу ОГА. — Авт.)», — отметил Зеленский.

Также президент Украины возмутился, что на встречу с ним в Черкассах людей пускали по спискам. В начале заседания Зеленский заявил, что всегда с хорошим настроением ездит по Украине, потому что обожает страну. В это время он увидел мужчину, который стоял в зале, сообщает «Украинская правда».

На вопрос, почему он стоит, тот ответил, что ему не досталось свободного места.

«Так найдите себе место и сядьте», — сказал Зеленский и, увидев, что свободных мест нет, пошутил: «Видите, как вас здесь уважают. Хотите, сядьте к нам».

Мужчина ответил, что не хочет и пожаловался на списки, по которым людей выборочно пускают на встречу с президентом.

«Я не понимаю, как отбирают, кого пускать, кого не пускать?», — спросил Зеленский.

Из зала ответили, что строго по списку, и даже не пускали местных депутатов.

«Кто главный здесь? Кто списки составляет?», — спросил президент.

Ему ответили, что прокурор.

«Прокурор? Издеваетесь?», — спросил глава государства.

Кто-то начал кричать, что прокурор-взяточник.

«Прокурор взяточник — это не новость. Для каждой области», — сказал Зеленский, после чего в зале начали смеяться.

Мужчина, который сидел перед президентом заявил, что местный прокурор терроризирует Черкассы и попросил Зеленского его снять.

«Вы депутат? Вы должны знать, что президент не снимает прокуроров», — ответил он.

На упреки депутата, Зеленский уже более 60 дней у власти и должен уже что-то сделать, Зеленский заявил, что тот был депутатом четыре года, но в городе и области до сих пор нет нормальных дорог и экологии.

«Мне сложно говорить о прокуроре, я его не знаю. Когда назначим нового генпрокурора, когда заработает Рада, ему будет задача сменить прокуроров», — сказал президент.

«Вы жили четыре года с этим прокурором, то поживите еще немного. Если есть доказательства взяток — обращайтесь», — добавил он.

После этого Зеленский записал данные и жалобы мужчины на бумагу.

«Вы свидетель? Вы свидетель! Будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, чтобы были доказательства», — сказал депутату глава государства и спросил, есть ли еще свидетели.

Затем ему начал жаловаться другой мужчина.

«Я вас приглашаю в Киев. Пожалуйста, со всей этой информацией. Вы можете с коллегой. Будет два свидетеля. Мы устроим вам встречу с Рябошапкой. Он отвечает за правоохранительные органы», — сказал Зеленский.

После этого он снова начал допытываться, почему на встречу с ним пускают только по спискам и просил назвать фамилию человека, который их формирует.

Не услышав ответа, он призвал открыто пускать людей на встречи с ним и попросил отложить жалобы на потом, поскольку, по его словам, есть много других вопросов для обсуждения.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка, назвав его «разбойником».

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