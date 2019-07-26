Внучка Ротару наслаждается романтичным отдыхом с бойфрендом (фото)

Шоу-бизнес

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару, которая впервые за десять лет дала концерт в Киеве, Соня Евдокименко наслаждается романтичным отдыхом с французским бойфрендом. Влюбленные беззаботно проводят время на элитном итальянском курорте в Портофино. Соня публикует в Instagram яркие фото с отдыха, показывает стройную фигуру в купальнике.

Соня и Марк проводят время в живописных бухтах Лигурийского моря.

«Фантастический день в Портофино», — написала под фото внучка известной певицы.

Напомним, 18-летняя Соня Евдокименко живет и учится в Лондоне, где ее часто навещают родители и знаменитая бабушка. Девушка строит карьеру певицы и модели. В свой день рождения Соня показала своего бойфренда по имени Марк Дюменил. Он закончил Лондонскую бизнес-школу, много путешествует по Европе, увлекается спортом и интересуется современным искусством.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Леся Никитюк показала шикарную фигуру в купальнике.

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