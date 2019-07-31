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Украина

Дело Головина: суд отправил бывшего замначальника одесской полиции Гейко под домашний арест

22:10 31 июля 2019 36
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

Первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко взяли под круглосуточный домашний арест. Решение принял Соломенский районный суд Киева.

Избранная мера пресечения будет действовать до 29 сентября. В течение этого времени Гейко запретили покидать территорию страны и обязали носить электронный браслет, сообщает Facebook-сообщество UA: ОДЕСА.

Прокуроры настаивали на содержании экс-чиновника под стражей или внесении залога в почти 22 миллиона гривен. Аргументировали тем, что Гейко может влиять на следствие или иметь доступ к документам.

Как писали «ФАКТЫ», Гейко задержали 30 июля детективы Национального антикоррупционного бюро. Экс-чиновник скрывался от следствия.

Незадолго до этого суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина.

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