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Дело Головина: суд отправил бывшего замначальника одесской полиции Гейко под домашний арест
Первого заместителя экс-начальника полиции Одесской области Константина Гейко взяли под круглосуточный домашний арест. Решение принял Соломенский районный суд Киева.
Избранная мера пресечения будет действовать до 29 сентября. В течение этого времени Гейко запретили покидать территорию страны и обязали носить электронный браслет, сообщает Facebook-сообщество UA: ОДЕСА.
Прокуроры настаивали на содержании экс-чиновника под стражей или внесении залога в почти 22 миллиона гривен. Аргументировали тем, что Гейко может влиять на следствие или иметь доступ к документам.
Как писали «ФАКТЫ», Гейко задержали 30 июля детективы Национального антикоррупционного бюро. Экс-чиновник скрывался от следствия.
Незадолго до этого суд отправил под круглосуточный домашний арест экс-руководителя ГУНП в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина.
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