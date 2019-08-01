Украина возглавила рейтинг худших стран для автомобилистов: названа причина

Украина

В ЕС несколько ассоциаций автолюбителей провели исследование, целью которого было определение количества бензина, которое могут приобрести граждане той или иной страны на среднюю зарплату. Как не печально это признать, но Украина оказалась в конце данного рейтинга, пишет Автотема.

Расчеты показали, что среднестатистический украинец на среднюю зарплату может приобрести лишь 279 литров бензина, и этот показатель худший во всей Европе. Для примера, граждане Люксембурга могут купить на среднюю зарплату 2,9 тысячи литров бензина, а норвежцы — 2,2 тысячи литров бензина.

Высокие показатели в Австрии, Ирландии и Великобритании. Жители этих стран могут позволить купить более 1,9 тысячи литров бензина на среднюю зарплату.

Украина же считает страной с самыми минимальными доходами граждан. Чуть выше в рейтинге разместились Болгария, Румыния, Латвия и Беларусь. Граждане этих стран могут приобрести не более 560 литров бензина на среднюю зарплату.

Также было установлено, что самые низкие цены на топливо в Казахстане, а самое дорогое топливо в Нидердандах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 31 июля, вступило в силу постановление Кабинета министров об установлении стоимости индивидуальных номеров на легковой автомобиль. Стоимость популярных комбинаций можно узнать на сайте Главного сервисного центра МВД. Владельцы легковых автомобилей могут подобрать для себя номерной знак, однако за эту услугу нужно будет выложить кругленькую сумму — до 30 тысяч гривен.

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