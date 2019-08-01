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Пенсия в Украине: чем выгодно электронное пенсионное удостоверение, как его получить или заменить

Электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ) — это, по существу, пластиковая карта, которая имеет функции банковской карточки (на нее поступают пенсионные выплаты) и удостоверения личности. Поэтому ЭПУ может использоваться практически во всех сферах жизни.

Существующий у нас в стране «Порядок учета, хранения, оформления и выдачи пенсионных удостоверений в Пенсионном фонде Украины и его органах» предусматривает выдачу территориальными органами Пенсионного фонда (ПФУ) всем пенсионерам Украины пенсионного удостоверения. Без этого документа невозможно назначение пенсии.

Этот документ изготавливается бесплатно, и выдаются лично самому пенсионеру. В крайних случаях это может быть лицо, которое выступает от имени пенсионера и имеет нотариально заверенную доверенность.

Перед получением этого документа пенсионер должен подать в территориальный орган ПФУ само заявление, копии паспорта, индикационного кода и документов, которые предполагают льгот, если таковы имеются.

В том случае, если пенсионер — несовершеннолетнее или недееспособное лицо, то его представителем выступают родители, опекуны или попечители. Они получают ЭПУ вместо пенсионера после предъявления паспорта и соответствующих документов. После этого документ им выдают под роспись в журнале учета пенсионных удостоверений.

В некоторых случаях пенсионеру потребуется заменить пенсионное удостоверение — к примеру, если оно утеряно или пришло в негодность. Кроме того, замена потребуется и в некоторых других случаях. Так, пенсия по инвалидности, назначенная на период инвалидности, выплачивается только до определенной даты, установленной МСЕК. Если срок назначения пенсии истек, тем, кто желает возобновить выплаты необходимо осуществить эмиссию нового ЭПУ.

В том случае, если пенсия назначена пожизненно, на обычном пенсионном удостоверении именно так и указано, однако на электронном такого нет. Вместо этого там есть две даты: срок действия ЭПУ и срок действия банковской карты. Обычно эти даты не совпадают. Разница составляет два месяца или больше. Срок действия ЭПУ как платежной карты составляет 3 года при условии прохождения физической идентификации получателем пенсии в отделениях банка каждые 6 месяцев. Срок действия банковской карты — также 3 года.

Пенсионерам нужно ориентироваться на дату, которая заканчивается раньше. Обычно это дата, указанная на ЭПУ, при этом платежной картой можно будет продолжать пользоваться и после окончания действия ЭПУ.

Действующее законодательство (п. 7 Порядка эмиссии платежных карточек, которые одновременно являются пенсионным удостоверением) предполагает замену ЭПУ осуществить по процедуре, предусмотренной для изготовления пенсионного удостоверения. Изготовлением и выдачей этих электронных документов занимается «Ощадбанк». Заявление же на изготовление нового ЭПУ нужно в отделение Пенсионного фонда. Это нужно сделать за 30 дней до окончания срока действия удостоверения, поскольку на изготовление документа может уйти месяц.

После этого заявителю предоставят информацию о в каком отделении нужно забрать удостоверение. Информацию по изготовлению ЭПУ можно получить в отделении Пенсионного фонда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине для исчисления пенсии используют специальную формулу. Однако, основная сложность заключается в том, что для их подсчета нет универсального калькулятора. В частности, для 20 категорий пенсионеров используют дополнительные законодательные акты для исчисления их выплат.

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