Стало известно, сколько будут зарабатывать новые нардепы (инфографика)

Политика

Верховная Рада 9-го созыва начнет свою работу через несколько недель. Журналисты подсчитали, какой должностной оклад будут получать новые народные избранники.

Все зависит от должности каждого законодателя. Ни один депутат не может быть «просто» депутатом. Он занимает в парламенте определенную должность, сообщает Канал 24.

Поэтому оклад составляет:

• спикера Верховной Рады — 12 прожиточных минимумов;

• первого заместителя главы парламента — 11,5;

• заместителя главы парламента — 11;

• главы комитета Рады — 10,5;

• первого заместителя и заместителя главы комитета — 10,3;

• члена комитета — 10.

Прожиточный минимум с 1 июля составляет 1936 гривен (а с 1 декабря будет 2027). Итак зарплаты будут такие:

• спикера Верховной Рады — 23 232 гривен;

• первого заместителя главы парламента — 22 264;

• заместителя главы парламента — 21 296;

• главы комитета Рады — 20 238;

• первого заместителя и заместителя главы комитета — 19 940,8;

• члена комитета — 19 360.

Кроме того, для депутатов законом предусмотрены еще и компенсации за проезд по всей территории Украины, на жилье в столице (гостиница или аренда квартиры), деньги на командировки по Украине и за границу. При этом на командировку предусмотрена определенная сумма на всех депутатов. И сильно «роскошествовать» им не позволено. Например, оплата частного самолета сюда не входит.

Также за госсредства нардеп может содержать служебное помещение в своем округе, где проводит прием граждан. Еще есть доплаты к зарплате за ученую степень или почетное звание. А еще нардепы обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием.

Как писали «ФАКТЫ», народных депутатов, которые прогуливают заседания Рады лишают зарплаты. Так, в прошлои году около 16 миллионов гривен бюджетных средств сэкономили, не выплачивая зарплату парламентариям. Таким образом были наказаны народные избранники, прогуливающие пленарные заседания. Еще в мае 2016 года было подписано распоряжение о наказании гривной игнорирующих заседания парламентариев.

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