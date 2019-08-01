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Украина

Яркий свет, сияющий в темноте: адвокат Трампа рассыпался в комплиментах Кличко

9:49 1 августа 2019 69
Джулиани и Кличко
Инф. «ФАКТОВ»

После встречи в Нью-Йорке с мэром Киева Виталием Кличко адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что столица Украины хороша, как никогда.

«Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он как яркий свет, сияющий в сумерках», — пишет Руди Джулиани в своем Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Кличко назвал попытки новой власти разделить посты мэра столицы и главы КГГА «неконструктивными, недемократичными и противоречащими самой сути самоуправления».

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