Украина

Яркий свет, сияющий в темноте: адвокат Трампа рассыпался в комплиментах Кличко

После встречи в Нью-Йорке с мэром Киева Виталием Кличко адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что столица Украины хороша, как никогда.

«Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и настоящим патриотом Украины. Город Киев никогда не был лучше. Он как яркий свет, сияющий в сумерках», — пишет Руди Джулиани в своем Twitter.

Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4 — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) July 31, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Кличко назвал попытки новой власти разделить посты мэра столицы и главы КГГА «неконструктивными, недемократичными и противоречащими самой сути самоуправления».

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